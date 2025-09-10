Ford объявил о перезапуске бизнеса, представив глобальную платформу бренда, которая должна сместить фокус компании с продуктового подхода на клиентоориентированность. За два года разработок автопроизводитель сформулировал новый слоган — Ready, Set, Ford, с которым 10 сентября стартует масштабная маркетинговая кампания.

Фото взято с сайта Adweek

Над проектом работало агентство Wieden+Kennedy. Платформа появилась в момент, когда рынок автомобилей переполнен предложениями, а предпочтения покупателей стремительно меняются. Ford стремится показать, что у компании есть автомобили для разных категорий клиентов, включая молодежь, и одновременно опереться на богатое наследие в автоспорте.

Первая реклама Ready, Set, Ford посвящена смелости водителей марки — гонкам, езде по бездорожью и даже работе с ранчо. Завершается ролик цитатой Генри Форда: «Думаете ли вы, что сможете, или думаете, что не сможете, вы правы».

«Мы хотим установить связь с потребителями на эмоциональном уровне, а также подать сигнал как существующим поклонникам марки, так и тем, кто ещё не рассматривал Ford, что у нас происходит что-то интересное и захватывающее, и им стоит обратить на нас внимание».», — сказала директор по маркетингу Ford Лиза Матераццо.

Главная идея кампании Ford — показать автомобили как инструмент для достижения целей. Компания делит аудиторию на три группы по стилю жизни. Так, Bronco создан для «исследователей, ищущих открытия», Mustang — для «раздвигающих границы и жаждущих скорости и производительности», а F-Series — для «деятелей и творцов», которые стремятся к результату.

Среди ключевых ценностей программы Ready, Set, Ford — страсть, чувство единства и доверие. При этом особое внимание компания собирается уделять автоспорту: в следующем году Ford возвращается в Формулу-1 после более чем 20-летнего перерыва. Компания также инвестировала в гонки по бездорожью: ее модели Bronco Desert Racer и Ranger Raptor выиграли гонку Baja 1000 2024 года .

Рекламный ролик будет показан на телевидении, в digital, соцсетях и наружной рекламе в США. В октябре стартует второй этап кампании, ориентированный на конкретные аудитории, а к концу года программа охватит большинство глобальных рынков Ford.

Глобальный исполнительный директор по стратегии Wieden+Kennedy Аликс Тутман отметил, что аудитория по всему миру уважает Ford, но бренд нуждается в обновлении: «У Ford невероятно много преданных поклонников. Немного найдется брендов, ради которых люди готовы набить татуировку на своем теле».

Агентство опирается на ключевые шаги компании, включая отказ от седанов и возврат культовых моделей вроде Bronco, который был вновь представлен в 2021 году.

По словам Лизы Матераццо, новая инициатива — это «больше, чем просто маркетинговая кампания». Последняя глобальная платформа бренда, «Go Further», была запущена в 2012 году.