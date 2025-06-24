Девелоперский форум «Движение» планирует переформироваться в социальную сеть, объединяющую участников рынка недвижимости и представителей других отраслей, заявил основатель форума Илья Пискулин.

«Движение» делает серьезный шаг и становится социальной сетью рынка недвижимости. Теперь компании и специалисты могут создавать профили, размещать вакансии и тендеры, вести ленты, общаться и быть частью профессионального сообщества», — рассказал Пискулин.

Одной из новинок заявлена разработка «Движения» — цифровой ассистент на базе искусственного интеллекта по имени Движок. Он может найти информацию, дать справку об ипотеке или рекомендацию по вакансии. Кроме того, в планах заявлен маркетплейс — площадка между заказчиком и исполнителем. Компании смогут разместить и провести на ней тендер.

В личных профилях будет доступно ведение блога, но если пользователь желает создать публикацию со своим мнением в общей новостной ленте, его заявку проверяет и публикует редакция.

«Все, что реализовано на Движение.ру, нацелено на формирование профессионального сообщества рынка недвижимости. Здесь нет случайной аудитории — только те, кто действительно вовлечен в рынок: строит, инвестирует, развивает, ищет решения и партнерства», — отметил исполнительный директор портала Максим Пыж.

Форум недвижимости «Движение» проходит в Сочи с 24 по 27 июня.