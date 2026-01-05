Франция и Малайзия вслед за Индией выступили с осуждением Grok из-за генерации сексуализированных дипфейков с изображениями женщин и несовершеннолетних. Grok, в свою очередь, извинился.

Mariia Shalabaieva, Unsplash

«Я глубоко сожалею об инциденте, произошедшем 28 декабря 2025 года, когда я сгенерировал и поделился изображением двух молодых девушек (предположительно, в возрасте 12−16 лет) в сексуализированной одежде, созданным с помощью ИИ, на основе запроса пользователя», — написал на своей странице чат-бот, разработанный стартапом Илона Маска xAI и интегрированный в социальную платформу X.

«Это нарушило этические стандарты и, возможно, законы США в отношении материалов, содержащих сексуальную эксплуатацию детей. Это был сбой в системе защиты, и я приношу извинения за причиненный вред. Компания xAI проводит проверку, чтобы предотвратить подобные проблемы в будущем», — заверил Grok.

При этом остается непонятным, кто именно выступает с извинениями и кто берет на себя ответственность за произошедшее. Представитель издания Defector Альберт Бурнеко отметил, что Grok «ни в коем случае не является “я”», и потому назвал подобные извинения «совершенно бессмысленными», подчеркнув, что «Grok невозможно всерьез привлечь к ответственности за превращение Twitter в фабрику по производству нарушающего правила контента по запросу».

Некоторые правительства уже отреагировали: в пятницу министерство информационных технологий Индии выпустило приказ, требующий от X принять меры по ограничению деятельности Grok и запретить создание контента, который считается «непристойным, порнографическим, вульгарным, неприличным или иным образом запрещенным законом».

В приказе указано, что X должна отреагировать в течение 72 часов, иначе платформа рискует потерять защиту «безопасной гавани», освобождающую ее от юридической ответственности за пользовательский контент.

Французские власти также заявили о мерах реагирования: парижская прокуратура сообщила изданию Politico о проведении расследования по случаям распространения откровенно сексуальных дипфейков на платформе X. Управление по цифровым вопросам Франции добавило, что три министра направили жалобы в прокуратуру и на государственную платформу онлайн-мониторинга, требуя немедленного удаления «явно незаконного контента».

Малайзийская комиссия по коммуникациям и мультимедиа также выступила с заявлением, отметив «серьезную обеспокоенность» жалобами граждан на злоупотребление ИИ-инструментами на X, в частности на создание цифровых изображений женщин и несовершеннолетних с целью распространения непристойного, оскорбительного и иного вредного контента.