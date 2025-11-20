Недавнее исследование Американской психологической ассоциации показало, что почти половина родителей регулярно сталкиваются с сильным стрессом, сообщает CNBC. На этом фоне особенно выделяются семьи, где развит эмоциональный интеллект: такие взрослые используют фразы, которые помогают детям чувствовать опору и снижать напряжение.

Данное напряжение стало настолько распространенным в США, что Генеральный хирург выпустил рекомендательное предупреждение о психическом здоровье и благополучии родителей и опекунов.

В настоящее время родители проводят с детьми больше времени, чем в середине 60-х годов прошлого века, но многие из них по-прежнему мучаются чувством вины и переживают, что делают недостаточно. В век навязчивых сравнений легко попасть в ловушку чувства неполноценности, переборщив с воспитанием.

В своей работе преподавателем EQ, прошедшим гарвардскую подготовку, доктор Дженни Ву обнаружила фразу, которую родители с высоким эмоциональным интеллектом используют, чтобы без стресса растить способных детей: «Я достаточно хорош».

По ее словам, «достаточно хорошо» не значит, что нужно делать минимум. Нужно оставаться верными тому, что важнее всего для родителя и потребностей его ребенка, — и не зацикливаться на нереалистичных ожиданиях других людей.

Ву рассказывает, что на ее семинарах родители часто рассказывают, как их дети поддаются давлению сверстников и трендам социальных сетей. При этом редко идет речь о своей собственной борьбе с давлением сверстников — необходимости выглядеть так, будто все в порядке, и доказывать, что воспитывают успешных детей.

Когда родители связывают свою самооценку с достижениями своих детей, они неизбежно порождают тревогу и стыд в себе и в них. По словам Ву, такое смещение фокуса с воспитания детей на их достижения — одна из основных причин хронической перегруженности и выгорания.

Ситуация каждого человека уникальна, и каждый ребенок развивается в своем собственном темпе. Попытки подражать родительским тенденциям приведут лишь к истощению и отвлекут от того, что действительно важно.

Вместо этого Ву советует переключиться с FOMO (страха упустить) на JOMO (радость от упущенного). Она также советует установить свой уровень «достаточно хорошо», определив свои стандарты воспитания, признав ограничения и приняв компромиссы.

Для Ву это означает делать следующее:

не напрягаться по поводу сложных украшений для вечеринки, а устроить простой, уютный день рождения;

не бояться пропустить мероприятие, где присутствует ребенок, потому что в родительском участии качество важнее количества;

не заботиться о том, куда записывают других детей, а выбирать занятия, интересные своему ребенку.

Ву также рассказывает, что родители с высоким EQ часто снижают стресс, отказываясь от задач, с которыми, как они знают, их дети могут справиться самостоятельно. Чтобы не кричать и не уставать, стоит заранее установить границы родительских обязанностей.

Ву советует облегчить стресс, назначив соответствующие возрасту обязанности. Четкий список «я не буду делать» поможет ребенку стать ответственным и в то же время предотвратит чрезмерную опеку с их стороны.

«Мои дети стали старше, и я не бужу их утром в школу, не мою за ними посуду, не стираю их белье, не чищу туалет и не слежу за выполнением домашних заданий. Я верю, что они могут сами отвечать за эти задачи», — говорит она.

По ее словам, следует составить список «я не буду делать», включающий от трех до пяти пунктов. Каждые полгода Ву советует пересматривать его и добавлять новые задачи по мере того, как ребенок растет и развивает способности. Такой подход готовит детей к реальному миру, учит их проявлять инициативу, справляться с разочарованием и самостоятельно решать проблемы.

В конечном счете образ мышления «достаточно хорошо» поможет родителям. Не старайтесь делать все идеально, сосредоточьтесь на том, что действительно важно, и дайте своим детям возможность взять на себя ответственность за свой рост, умения и независимость.

Ранее официальный российский магазин мобильных приложений RuStore поделился с Inc. результатами исследования, совместного с компанией Ipsos. В опросе приняли участие 4 тыс. пользователей Android в возрасте от 14 до 60 лет, которые самостоятельно устанавливают приложения на свой смартфон. Оказалось, что почти половина (47%) респондентов активно используют функции «родительского контроля».