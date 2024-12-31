Социолог и профессор Колумбийской школы бизнеса Адам Галински хочет помочь свести к минимуму вред, который можно нанести безобидными на первый взгляд замечаниями. Он раскрывает эту проблему в своей готовящейся к изданию книге «Вдохновение: Универсальный путь к лидерству для себя и других».

Одна из тем, на которой сосредоточен Галински, — что должны и чего не должны говорить родители, чтобы вырастить успешных и хорошо адаптированных детей. В интервью CNBC он назвал одну часто используемую фразу, которая оказывает огромное влияние на уверенность ребенка.

По его словам, фраза «Я разочарован в тебе», которая используется в качестве мотивации, на самом деле может нести вред для детей. Родители произносят ее, когда хотят исправить поведение, но на самом деле это может привести к обратному результату.

Это происходит потому, что она внушает детям чувство стыда, а стыд — непродуктивная эмоция. Он не способствует критическому мышлению и решению проблем, а наоборот — изнуряет и дестабилизирует, отмечает Галински. При этом чувство вины может мотивировать детей на поиск решения, но также оно демотивирует, и этого больше, чем положительного влияния.

«Чувство вины ведет к исправлению ситуации, а стыд часто приводит к избеганию, — говорит он. — Если вы хотите, чтобы ваши дети учились на своих ошибках, не просто говорите им, что они поступили неправильно. Спросите их, как они могут лучше поступить в будущем».

Вместо того чтобы говорить: «Я разочарован тем, что ты не сделал домашнее задание», родитель может сказать: «Как мы можем создать систему, при которой ты будешь делать домашнее задание? Давай придумаем план, как это сделать». Галински заявляет, что это учит детей тому, что они могут справляться с трудностями, даже если у них не получается с первого или второго раза.

Воспитание — очень трудоемкий процесс, и каждый родитель старается сделать его правильным и мечтает вырастить счастливого ребенка, способного раскрыть свой потенциал. Психотерапевт, клинический социальный работник и преподаватель Северо-Восточного университета Эми Морин поделилась десятью фразами, которые помогут детям преодолевать трудности.