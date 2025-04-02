Доходы женщин в среднем падают на 50% в первый год после развода, а у мужчин — на 30%, сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на исследование страховой и инвестиционной компании Legal & General. Почти каждая пятая женщина после развода испытывает трудности с покупкой предметов первой необходимости, таких как продукты питания, что в два раза больше, чем тот же показатель среди мужчин.

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По данным L&G, в 51% пар, которые развелись, женщины финансово зависели от своих мужей во время брака, а в 24% случаев женщины были основными кормильцами в семье.

После развода каждая пятая женщина возвращается на работу, но при этом женщины в два раза чаще мужчин сокращают рабочее время, чтобы заботиться о детях, и более чем в два раза чаще сообщают о трудностях, связанных с совмещением работы и уходом за детьми, показало исследование.

Эксперты L&G отметили проблему невключения в раздел имущества пенсионных накоплений, что может привести к долгосрочному снижению уровня жизни женщин. Риск связан с тем, что пенсионные накопления у женщин на момент выхода на пенсию в два раза меньше, чем у мужчин. Так происходит из-за того, что мужчины откладывают на пенсию деньги в течение более длительного времени.

Согласно данным исследования, только 13% разводящихся пар учитывают пенсии при финансовых расчетах — гораздо меньше, чем количество пар, которые учитывают стоимость общего жилья (50%). При этом 28% женщин отказываются от любых претензий на пенсию партнера, а среди мужчин таких только 17%.

