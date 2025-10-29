Специалисты структурных подразделений ФТС России и приглашенные эксперты провели рабочие встречи на таможенных постах Северо-Западного региона в рамках подготовки к созданию второй версии Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов, сообщает ведомство. Опыт региональных сотрудников учитывается при формировании концептуальных подходов к новой платформе, для чего запущен онлайн-опрос, в котором могут поучаствовать представители бизнеса.

Freepik

Делегация ознакомилась с работой автомобильных, железнодорожных и авиационных пунктов пропуска на площадках Выборгской, Санкт-Петербургской и Пулковской таможен. Эксперты изучили реализацию технологических процессов, рассмотрели возможные цифровые решения и обозначили стратегические направления для формирования обновленной экосистемы ведомства.

Отдельным пунктом программы стал визит на Новоорловский таможенный пост Санкт-Петербургской таможни. Там с участием руководства особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» и компаний-резидентов обсудили нюансы таможенного контроля на территории ОЭЗ. Участники встречи подчеркнули необходимость оптимизации и автоматизации процедур администрирования для содействия развитию особых экономических зон.

31 октября состоится внеочередное заседание Консультативного совета при Северо-Западном таможенном управлении в расширенном формате, которое продолжит обсуждение развития новой информационной системы.