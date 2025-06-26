Свыше 40% проектов по созданию ИИ-агентов, способных самостоятельно выполнять задачи, будут закрыты к концу 2027 года. Это следует из отчета американской аналитической компании Gartner. Причина — растущие расходы и нечеткое понимание их коммерческой ценности.

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Крупные компании, такие как Salesforce и Oracle, инвестируют миллиарды в такие технологии, рассчитывая на оптимизацию затрат и рост прибыли.

Агенты — это программы с искусственным интеллектом, которые могут действовать без участия человека, позволяя компаниям автоматизировать задачи, включая ответы на вопросы клиентов или оплату счетов. Системы, которые объединяют несколько таких программ, называются мультиагентными.

Старший директор-аналитик Gartner Анушри Верма отметила, что большинство проектов с ИИ-агентами — эксперименты, подпитываемые ажиотажем. Текущие модели ИИ не обладают достаточной зрелостью для выполнения сложных бизнес-задач или следования детализированным инструкциям, добавила она.

Gartner также указывает на проблему «агентного вранья», когда компании переименовывают обычные чат-боты и помощников в ИИ-агенты без реальных возможностей. Из тысяч поставщиков таких решений лишь около 130 действительно предлагают ИИ-агентов.

Gartner прогнозирует, что к 2028 году 15% повседневных рабочих решений будут приниматься автономно с помощью ИИ-агентов (с 0% в 2024 году), а 33% корпоративного ПО будут включать такие технологии (с менее 1% в 2024 году).