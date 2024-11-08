Лидером по росту цен среди самых востребованных строительных материалов в сегменте индивидуального домостроения (ИЖС) стал газобетон. Средняя стоимость строительства 1 кв. м по этой технологии за последние годы выросла почти в 2,5 раза, следует из данных девелоперской компании BN Group, сообщают «Известия».

По данным аналитиков, в 2022 году строительство 1 кв. м газобетонного дома без внутренней отделки обходилось в 22 тыс. руб., а во второй половине 2024 года эта стоимость составила 55 тыс. руб. Высокие темпы роста цен за этот период отмечены и на каркасные технологии, они подорожали с 24 тыс. руб. до 47 тыс. руб. (на 95,8%). С 2020 года стоимость строительства кирпичных домов выросла на 65% — с 40 тыс. руб. до 65 тыс. руб. за 1 кв. м.

При этом повышение цен на клееный брус было незначительным. Стоимость 1 кв. м жилья из этого материала увеличилась с 48 тыс. руб. до 55 тыс. руб. или на 14,6%.

Генеральный директор BN Group Ольга Иванова объясняет разницу темпов роста цен на стройматериалы повышенной активностью в сегменте ИЖС в период действия ипотечных программ господдержки. Стремясь воспользоваться льготными условиями, люди в первую очередь интересовались наиболее доступными технологиями — каркас и газобетонные блоки.

В девелоперской компании прогнозируют, что в перспективе рост цен на основные стройматериалы для ИЖС будет более сдержанным. Это обусловлено тем, что спрос на частное строительство не будет таким ажиотажным, как в период распространения на этот сегмент ипотеки с господдержкой.

Аналитики считают, что спрос отчасти поддержит семейная ипотека, но на более скромном уровне, чем раньше. Среди причин — изменение условий по этой программе и обязательные требования по эскроу.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость строительства частного дома в РФ выросла до 5,8 млн руб., а средняя цена проекта на рынке достигла 7,5 млн руб. Стоимость предложения проектов индивидуальных домов значительно выше финальной стоимости дома.