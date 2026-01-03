Зимние катки в российских мегаполисах заметно отличаются по цене. Аналитики 2ГИС изучили стоимость платного катания в городах-миллионниках и выяснили, где зимний досуг обходится дешевле всего, а где за выход на лед придется заплатить больше. Подробности — в распоряжении «Инка».

fxquadro / Freepik

В среднем один сеанс катания на платном катке стоит 310 руб., если приходить со своими коньками, и около 600 руб. — при аренде. Самыми доступными по ценам оказались Челябинск, Пермь и Казань. Самые высокие расценки зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге.

Для составления рейтинга эксперты 2ГИС проанализировали данные по платным каткам в 16 городах-миллионниках. В расчет брались два сценария — катание со своими коньками и с прокатом. Информацию собирали из карточек организаций в 2ГИС, где указаны цены, формат катка, наличие проката и другие параметры.

Самые низкие цены — в Челябинске: здесь сеанс со своими коньками в среднем стоит 110 руб., а с арендой — 310 руб. В числе городов с доступным катанием также Пермь (190 и 385 руб.), Казань (150 и 390 руб.), Новосибирск (200 и 400 руб.) и Красноярск (150 и 450 руб.).

Противоположная ситуация — в Москве и Санкт-Петербурге. В столице катание с прокатом обходится примерно в 1000 руб. за сеанс, в Санкт-Петербурге — около 800 руб. Со своими коньками цена заметно ниже: в Москве — 500 руб., в северной столице — 525 руб. В пятерку городов с самыми дорогими катками также вошли Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Воронеж.