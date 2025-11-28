Японский геймдизайнер Хидео Кодзима, создатель культовых игровых серий Metal Gear и Death Stranding, стал лауреатом премии мужского журнала GQ Japan «Человек года» в категории Best Creator («Творец года»).

В профиле победителя редакция издания отмечает, что творчество Кодзимы выходит за традиционные игровые рамки, предлагая принципиально новый вид развлечений.

«Death Stranding геймдиректора Хидео Кодзимы связывает игроков, игры и кино, а также актеров и режиссеров. Кодзима продолжает быть новатором, превосходящим наше воображение, а его тонкая чувствительность поистине завораживает», — говорится в публикации.



Хидео Кодзима, родившийся в 1963 году в Токио, заслужил мировое признание как пионер кинематографического повествования в видеоиграх. В 2020 году он получил престижную премию BAFTA Fellowship Award за вклад в игровую индустрию и визуальные медиа.

Сейчас геймдизайнер работает над двумя амбициозными проектами: экспериментальным хоррором OD и шпионским экшеном Physint. Его студия Kojima Productions продолжает оставаться творческим хабом, который регулярно посещают известные представители индустрии развлечений.

Примечательно, что сам Кодзима в интервью неоднократно признавался, что страдает от собственной креативности, постоянно находясь в поиске новых форм, выходящих за привычные рамки индустрии.