По мнению генерального директора Apple Тима Кука, хорошие работники отличаются от выдающихся тем, что последние не ограничиваются качественным выполнением своих обязанностей. Они стремятся оказывать положительное влияние на жизнь других людей или на мир в целом.

«Мы все можем работать на 90%, — сказал Кук. — Но чтобы достичь 100%, вас должно что-то вдохновлять. Вы должны работать ради какой-то более важной цели. Должна быть какая-то причина делать это, которая выходит за рамки простого стремления к совершенству».

Некоторые люди находят смысл, намеренно выбирая карьеру, которая может помочь другим людям — в таких областях, как образование или здравоохранение, или работа, связанная с социальным делом. В Apple Кук пытается воодушевить свою команду, напоминая им, что их работа может сделать повседневную жизнь людей лучше.

По его словам, он унаследовал план действий по лидерству от соучредителя Apple Стива Джобса, который убедил Кука прийти работать в компанию в 1998 году. Он добавил, что до прихода в Apple ему было трудно найти мотивацию, но он нашел вдохновение, наблюдая за работой Джобса.

Большинство генеральных директоров, с которыми встречался Кук, были «слишком оторваны от реальных людей и от продуктов компании. А здесь был этот человек, который был так увлечен продуктом, — сказал он, вспоминая момент встречи с Джобсом. — Этот человек действительно хотел изменить мир».

Кук также рассказал, что за пределами Apple его вдохновляют спорт, коллеги и люди, которые мыслят нестандартно. Все это напоминает ему, что лучший мир возможен благодаря решению проблем и сотрудничеству.

«Я смотрю на таких людей, как Малала Юсуфзай, которые просто не принимают вещи такими, как они есть, — сказал Кук. — Меня это очень вдохновляет, будь то экология, права человека или просто уважительное отношение к людям».

Согласно исследованию, сотрудники, которые считают, что их работа имеет значение, сообщают о более высокой удовлетворенности работой и с большей вероятностью получат повышение, согласно исследованию.

«Ощущение того, что ваша работа влияет на других людей, в большом или малом масштабе, может повысить мотивацию и оказать глубокое влияние на вашу карьеру. Возможно, это не изменит вашу жизнь, но само осознание того, что мы помогаем другим людям, очень важно», — сказала психолог Габриэлла Розен Келлерман.