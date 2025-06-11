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Гендиректор Lamoda: сервис будет использовать ИИ с учетом бизнес-эффекта и нативной интеграции

Маркетплейс одежды Lamoda будет внедрять искусственный интеллект (ИИ), но там, где он даст и измеримый бизнес-эффект, и будет нативно интегрирован в пользовательский опыт. Об этом «Инку» рассказал гендиректор Lamoda Максим Гришаков на полях конференции ЦИПР-2025.

Фото: Freepik

В качестве примеров такой реализации ИИ Гришаков привел персонализированные рекомендации и цифрового стилиста.

«ИИ постепенно становится неотъемлемой частью клиентского опыта на маркетплейсах, но его эффективность определяется не популярностью технологии, а прикладной ценностью. В Lamoda мы рассматриваем ИИ как инструмент, который должен усиливать конкретные сценарии», — отметил он.

Из современных тенденций Lamoda не планирует развивать франшизу, предпочитая управлять собственной сетью пунктов выдачи заказов (ПВЗ), подчеркнул Гришаков. При этом компания сотрудничает с крупными партнерами, например «Яндекс Маркетом».

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Глава Lamoda сообщил, что в 2024 году на платформу вышли более 800 новых брендов, свыше половины из которых — российские. Однако для сотрудничества бренды должны соответствовать некоторым требованиям.

Собеседник «Инка» дал пять рекомендаций малому бизнесу, который хотел бы размещать свою продукцию на платформе:

  • Качество. «Мы, в первую очередь, апеллируем не к скорости заключения контракта, а к высоким стандартам качества товара».
  • Оценка ассортимента. «Для полноценного запуска на площадке требуется не менее 50 SKU (артикулов — прим. „Инк“), если вы представляете дизайнерский бренд — 12».
  • Визуал. «Мы формируем визуально чистый, единообразный каталог».
  • Документы. «Важно подготовить пакет документов: мы настаиваем на юридической прозрачности и подлинности. Это защищает не только потребителей, но и ваш бренд».
  • Стратегия дистрибуции. «Lamoda дает возможность гибко работать с каналами продаж — особенно эффективно себя показывают эксклюзивные капсулы и новинки, выпущенные специально для платформы».
Темы
2025 бизнес ИИ маркетплейсы технологии
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