Маркетплейс одежды Lamoda будет внедрять искусственный интеллект (ИИ), но там, где он даст и измеримый бизнес-эффект, и будет нативно интегрирован в пользовательский опыт. Об этом «Инку» рассказал гендиректор Lamoda Максим Гришаков на полях конференции ЦИПР-2025.

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В качестве примеров такой реализации ИИ Гришаков привел персонализированные рекомендации и цифрового стилиста.

«ИИ постепенно становится неотъемлемой частью клиентского опыта на маркетплейсах, но его эффективность определяется не популярностью технологии, а прикладной ценностью. В Lamoda мы рассматриваем ИИ как инструмент, который должен усиливать конкретные сценарии», — отметил он.

Из современных тенденций Lamoda не планирует развивать франшизу, предпочитая управлять собственной сетью пунктов выдачи заказов (ПВЗ), подчеркнул Гришаков. При этом компания сотрудничает с крупными партнерами, например «Яндекс Маркетом».

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Глава Lamoda сообщил, что в 2024 году на платформу вышли более 800 новых брендов, свыше половины из которых — российские. Однако для сотрудничества бренды должны соответствовать некоторым требованиям.

Собеседник «Инка» дал пять рекомендаций малому бизнесу, который хотел бы размещать свою продукцию на платформе:

Качество. «Мы, в первую очередь, апеллируем не к скорости заключения контракта, а к высоким стандартам качества товара».