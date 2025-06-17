Мюнхенский стартап Helsing, специализирующийся на военных технологиях, получил €600 млн в новом раунде финансирования, возглавляемом инвестиционной компанией Prima Materia под руководством гендиректора музыкального сервиса Spotify Даниэля Эка. Об этом сообщает The Financial Times (FT).

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Оценка компании достигла €12 млрд, что позволило ей войти в пятерку самых дорогих частных техкомпаний Европы. В результате сделки общий капитал стартапа увеличился до €1,37 млрд.

Компания Helsing, основанная в 2021 году предпринимателем Торстеном Райлем, экс-чиновником минобороны Германии Гундбертом Шерфом и исследователем искусственного интеллекта Никласом Кёлером, помимо разработки ИИ-софта перешел к производству дронов, самолетов и подводных лодок.

Эк объяснил свое решение инвестировать в Helsing стремительным изменением глобальной обстановки. По его словам, «мир сейчас проходит через большее количество испытаний, чем когда-либо прежде». По его мнению, сегодня подход к боевым действиям определяют искусственный интеллект, массовость и автономность.