Телеведущая Марианна Максимовская назначена генеральным директором «VK Видео», сообщили в пресс-службе площадки. Там отметили, что журналист будет отвечать за разработку стратегии платформы и внедрение инновационных форматов контента, ориентированных на современные тренды и потребности аудитории.

Фото: vk.company

В компании добавили, что опыт и экспертиза Максимовской в управлении командами, стратегическом развитии медиа-платформ и продюсировании контента помогут «VK Видео» в реализации проектов.

Максимовская с 1991 по 2015 год работала на федеральных телеканалах России, включая НТВ, ТВ6, ТВС и РЕН ТВ. После этого она занимала должность вице-президента коммуникационно-консалтинговой Группы компаний «Михайлов и Партнеры», а в 2018 году была назначена на должность ее президента.

Журналист стала лауреатом восьми премий ТЭФИ, премий «Олимпия», «Золотое перо» Союза журналистов России и Союза журналистов Москвы, премии имени Артема Боровика, премии «Телегранд». Кроме того, с 2007 года она является Членом Академии Российского телевидения.