Совместное исследование ученых из Университета Иннополис, Высшей школы менеджмента СПбГУ, МГУ им. Ломоносова и онлайн-университета «Зерокодер» раскрывает влияние генеративного искусственного интеллекта (ИИ) на российский рынок труда. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

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Анализ более 7,8 тыс. вакансий с hh.ru показал, что ИИ способен автоматизировать до 85% рутинных задач, но при этом не заменяет человека полностью — максимальный потенциал дополнения профессий составляет 70%. Это означает, что технологии берут на себя значительную часть стандартных операций, освобождая сотрудников для более сложных и творческих функций.

Наибольший потенциал внедрения ИИ наблюдается в сферах, связанных с обработкой информации. Например, в креативных профессиях и коммуникациях автоматизации поддается 65,5% задач, в ИТ и цифровых технологиях — 46,1%, а в аналитике и управлении бизнесом — 44,7%. При этом такие области, как инженерное дело и техническое производство (20,9%), остаются менее подверженными автоматизации.

Среди конкретных профессий быстрее всего трансформируются роли, связанные с обработкой данных и созданием контента. Дизайнеры презентаций (70,6%), аналитики, копирайтеры, финансовые и продуктовые специалисты могут значительно повысить эффективность за счет ИИ.

В отраслевом разрезе лидерами по автоматизации становятся культура, спорт и развлечения (61,6%), операции с недвижимостью (58,8%) и IT-сектор (49,7%).

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Расчеты показывают, что широкое внедрение генеративного ИИ способно принести российской экономике до 10,8 трлн руб. ежегодной экономии к 2030 году. Наибольший вклад ожидается в торговле (2,23 трлн руб.), информационных технологиях и связи (1,43 трлн руб.), а также в сельском хозяйстве (1,32 трлн руб.).

Интересно, что уровень автоматизации напрямую коррелирует с уровнем зарплат: чем выше доходы в профессии, тем больше задач можно передать ИИ. Это подтверждает глобальный тренд — технологии в первую очередь меняют высокооплачиваемые интеллектуальные профессии, такие как аналитика, маркетинг и ИТ.

Несмотря на высокий потенциал автоматизации, исследование подчеркивает, что ИИ не вытесняет людей, а становится их инструментом. Однако для успешной интеграции технологий потребуются системные изменения: переобучение сотрудников, развитие цифровой грамотности и создание этических норм использования ИИ.

Ключевой вывод, к которому пришли исследователи, заключается в том, что генеративный ИИ — не угроза, а мощный ресурс для роста производительности. Его внедрение должно быть стратегическим, сочетающим технологические инновации с поддержкой человеческого капитала. Только в этом случае Россия сможет максимально использовать преимущества новой цифровой эпохи.