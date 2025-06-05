Midjourney может запустить полноценную генерацию видео в этом месяце. Информация поступила от CEO компании Дэвида Холца. Он отметил, что на данный момент разработчики создали 24 различных настроек видео. Решение о том, какие из них войдут в стартовый релиз, еще не принято. Об этом сообщил один из сотрудников студии Storytailors AI, занимающейся созданием ИИ-роликов на заказ.

Ранее пользователи жаловались на ограниченность статичных изображений. Им требовался инструмент для создания коротких видеороликов с помощью AI. В ответ команда Midjourney разработала видеомодель. Она решает проблему отсутствия движущихся изображений при создании креативного контента.

Бета-тест видеофункции уже прошли несколько десятков опытных пользователей. Результаты подтвердили, что качество роликов удовлетворительное при различных параметрах. Среди параметров есть скорость смены кадров, цветовые фильтры и эффект размытия. Полный список из 24 настроек позволит охватить разные сценарии применения.

Запуск генерации видео укрепит позиции Midjourney на рынке. Ранее компания фокусировалась на статичных AI-изображениях. Теперь добавление видеоконтента даст перспективу увеличения подписок. Внутренние прогнозы говорят о росте выручки на 15–20% в течение полугода после релиза.

По словам Холца, решение о включении конкретных настроек в стартовый пакет будет сделано в ближайшие дни. Часть функций может быть добавлена позже с обновлениями. На данный момент релиз запланирован на конец июня.