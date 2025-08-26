Генеральная прокуратура обратилась в Тверской районный суд Москвы с иском о признании экстремистским объединения Николая и Дениса Штенгеловых, а также об обращении в доход государства 100% акций АО «Кондитерус Ком», входящего в группу компаний «КДВ». Об этом пишут ТАСС и РИА Новости.

Денис Штенгелов (Павел Стефанский / РИА Новости)

Ведомство обосновывает требование выводами о финансировании ответчиками антироссийской деятельности за счет доходов от российского бизнеса, включая перевод более 21 млрд руб. за рубеж с 2022 года. Эти средства, по данным Генпрокуратуры, были направлены на поддержание экономик США и Австралии, которые поставляют оружие Украине.

«Тем самым Штенгеловы превратили предприятия холдинга в инструмент причинения экономического ущерба РФ и источник финансирования терроризма», — сказано в документе.

В иске указано, что в группу «КДВ», доминирующую на рынке легких закусок и кондитерских изделий в России, входит 10 производств в российских регионах, где выпускают более 700 видов продукции под 40 брендами, включая «Бабкины семечки», «Кириешки» и «Яшкино».

По оценке прокуратуры, капитализация холдинга достигает 497 млрд руб., ежегодный доход — 756 млрд руб., валовая прибыль — 139 млрд руб.

В качестве обеспечительных мер надзорное ведомство просит арестовать акции, движимое и недвижимое имущество группы компаний и запретить с ним любые регистрационные действия.