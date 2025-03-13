Увольнение может грозить не только рядовому сотруднику, но и руководителю. Карьерный стратег, основатель и руководитель «Академии карьеры» Ирина Посникова рассказала «Инк.» о сигналах, сообщающих о скором увольнении, и о том, как избежать этой перспективы.

Она уверена, что конфликты и недопонимания в ходе рабочего процесса не являются однозначными признаками скорого расторжения трудового договора. Чаще причиной становится расстроенный чем-то посторонним коллега или собственная измотанность.

«Порой из-за банальной усталости складывается ложное впечатление, что вам намеренно создают условия, с которыми вы не справитесь: поручают более сложные проекты, сокращают сроки выполнения, перекидывают на ваше подразделение работу другого руководителя», — говорит Посникова.

По ее словам, главное в анализе сложившейся ситуации — «не уходить в субъективизм и отследить, где факты, а где — ваши проекции». Посникова назвала и другие способы успешного решения проблемы.

Полный текст колонки «Метит на мое место: что делать руководителю, если его хотят “подсидеть”» читайте после 11:00 мск.