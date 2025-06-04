Клиенты сравнивают новые сервисы со своим лучшим опытом, что делает конкуренцию дороже, заявил глава Альфа-банка Владимир Верхошинский на сессии «Будущее ретейла», передает «Газета.ру».

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«Сейчас клиенты больше не сравнивают банк с банком или магазин с магазином. Сейчас клиенты сравнивают каждый новый сервис со своим предыдущим и лучшим опытом. Если его в МФЦ хорошо обслужили, он ждет того же в банке и в магазине. Это делает конкуренцию все дороже. Вопрос, как совместить рост и прибыльность — это и для банков, и для ретейлеров, и для e-com важно. Для нас ответ простой — технологии важны, но победит тот, у кого команда сильнее», — сказал он.

Верхошинский также рассказал, что привычные банковские и ретейл-приложения скоро заменят персонализированные ИИ-ассистенты.

«Один будет отвечать за шопинг, который помогает выбрать еду или одежду. Банковский ассистент заменит финансового советника. <…> Кто первый „оседлает“ этот тренд в краткосрочной и дальнесрочной перспективе, тот выиграет», — считает он.