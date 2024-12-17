Некоторые руководители заботятся о баланс между работой и личной жизнью своих сотрудников. Другие требуют, чтобы их работники оставались в сети до поздней ночи и по выходным. Лиза Су, генеральный директор чипмейкера Advanced Micro Devices (AMD) относится ко второму типу. Она проводит совещания по выходным и отправляет сообщения по работе после полуночи.

Су была стала генеральным директором года по версии Time в 2024 году. Это показатель того, как значительно выросла ее компания с тех пор, как она стала во главе 10 лет назад.

За эти годы цена акций AMD выросла почти в 50 раз. Су превратила компанию в гиганта индустрии, который в настоящее время находится между двумя крупнейшими конкурентами — Intel и Nvidia — по рыночной капитализации. Женщине удалось этого достичь, установив чрезвычайно высокую планку для окружающих.

«Я не верю, что лидерами рождаются. Я считаю, что лидерству можно обучиться», — говорит Су. Она отмечает, что ее карьера состоялась благодаря ее упорству и неослабевающему стремлению. «Людей мотивируют амбициозные цели. Предложение просто улучшить что-то — менее мотивирующая стратегия».

Несмотря на то, что у лидеров и руководителей AMD очень напряженный график и они выполняют задачи даже по ночам, у большинства сотрудников компании «хороший баланс между работой и личной жизнью», по данным более чем 400 отзывов на Glassdoor. Сотрудники отмечают сильную корпоративную культуру компании и пакет льгот. Согласно отзывам, рейтинг одобрения Су как генерального директора AMD составляет 95%.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, который, является двоюродным братом Су, также говорит, что на него трудно работать, и он не собирается меняться. Сотрудники штаб-квартиры Nvidia в Санта-Кларе (Калифорния) рассказали, что он «требователен, перфекционист и с ним бывает нелегко». Сам Хуанг считает, что эти характеристики идеально ему подходят.

И Nvidia, и AMD являются частью стремительно развивающейся индустрии ИИ, обеспечивая технологические компании компьютерными чипами, необходимыми для обучения и обработки больших объемов данных. Эта отрасль сейчас очень активна.

Специалисты по искусственному интеллекту в таких компаниях, как Amazon, Google и Microsoft, испытывают давление из-за требования высоких результатов. Они рассказали, что от них ожидают быстроты внедрения, и у них мало времени на изучение моделей, над которыми они работают.

Исследователь лидерства Райнер Цительманн заявил, что несмотря на то, что сотрудники работают всю ночь, они уважают руководителей технологических компаний за их стремление к прогрессу и росту своих предприятий.

В первые годы существования Microsoft сотрудники Билла Гейтса называли его властным и задиристым. «Но Гейтс лучше других предпринимателей знал, как вдохновить и мотивировать своих сотрудников на достижение общей цели, давая им при этом свободу для творческого развития», — написал Цительманн.

Microsoft процветала, став в итоге одной из крупнейших компаний в мире. После того как компания прочно укрепила свои позиции, Гейтс начал сожалеть о своем жестком стиле руководства. Он рассказал об этом студентам на церемонии вручения дипломов Университета Северной Аризоны в прошлом году.

Непрерывное стремление к балансу между работой и личной жизнью может вызывать стресс. Профессор биомедицинской инженерии в Гарвардской медицинской школе Джефф Карп считает, что поддерживать стабильный баланс в жизни невозможно, несмотря на все старания. Но существует новый подход, который предлагает более практичный и достижимый стиль жизни.