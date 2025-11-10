Тим Дэйви, генеральный директор Британской вещательной корпорации (BBC), и Дебора Тёрнесс, глава новостного подразделения корпорации, объявили об отставке после серии критических замечаний в адрес документального фильма о Дональде Трампе. Уход медиаменеджеров такого уровня стал одним из самых громких событий в медиаиндустрии 2025 года и поднял вопросы о границах редакционной независимости крупных телекомпаний.

Алекс Макнотон / РИА Новости

В центре спора — фрагмент выступления американского президента 6 января 2021 года. В оригинале он сказал: «Мы пойдем к Капитолию и поддержим наших смелых сенаторов и конгрессменов». Однако в фильме эти слова соединили с другой частью речи (разделенной более чем 50 минутами), где Трамп произнес: «Я буду с вами. И мы будем бороться. Мы будем бороться изо всех сил». Критики утверждают, что такой монтаж исказил смысл высказывания и мог повлиять на восприятие зрителей.

В своих заявлениях оба руководителя признали ошибки. Тёрнесс подчеркнула, что скандал наносит ущерб репутации BBC — «институции, которую я люблю», — и взяла на себя ответственность как глава новостного подразделения. Дэйви отметил, что, хотя отставка вызвана не только этим инцидентом, «текущие дискуссии вокруг BBC News определенно повлияли на его решение». При этом он заверил, что корпорация в целом работает хорошо, но допущенные ошибки требуют персональной ответственности.

Нужно отметить, что позиция BBC по поводу обвинений эволюционировала. Сначала руководство отстаивало право на свободу слова и редакционную независимость. Однако после публикации внутреннего меморандума бывшего советника по стандартам Майкла Прескотта, где указывалось на «искажение событий», корпорация оказалась под огнем критики. В документе утверждалось, что монтаж создал ложное впечатление о намерениях Трампа, а менеджеры BBC отказались признать нарушение стандартов. Позднее BBC столкнулась и с обвинениями в предвзятости при освещении конфликта в Газе и вопросов трансгендерности.

Тим Дейви возглавлял BBC с 2020 года. До назначения он руководил BBC Studios (7 лет). Ранее работал в Procter & Gamble и PepsiCo. За время на посту главы корпорации столкнулся с рядом кризисов, но получил прозвище «Тефлоновый Тим» за умение выходить из сложных ситуаций без последствий.

Дебора Тёрнесс с 2022 года руководила командой из 6 тыс. сотрудников, вещанием на 40 языках для аудитории в полмиллиарда человек. До BBC занимала посты CEO ITN и президента NBC News (2013). Ее уход стал первым случаем, когда глава новостного подразделения BBC покинула пост из‑за редакционного скандала.

Отставка Дэйви и Тёрнесс происходит в сложный для BBC период. В 2027 году истекает срок действия Королевской хартии, которая определяет правовой статус корпорации. Таким образом, уход менеджеров такого уровня может дать новому руководству пространство для переговоров о будущем BBC. Временным исполняющим обязанности главы BBC назначен заместитель Дэйви, Джон Смит, который уже пообещал провести внутреннюю проверку процессов создания документальных проектов.