Почти две трети (62%) ИТ-специалистов в России уже оценивают свой уровень доверия к искусственному интеллекту как высокий, следует из исследования аналитиков провайдера облачных и ИИ-технологий Cloud.ru. По словам его генерального директора Евгения Колбина, задача компании — научить всю отрасль ИТ доверять и с умом пользоваться ИИ.

Фото: Unsplash

«Сейчас наша большая задача — научить [всю] отрасль доверять ИИ», — заявил генеральный директор Cloud.ru Евгений Колбин на открытии конференции GoCloud 10 апреля.

Он пояснил, что специалисты компании работают над тем, чтобы предлагать клиентам то, что будет решать их бизнес-задачи, «даже если они этого пока еще не знают».

По данным их исследования, в котором приняли участие DevOps, тестировщики, разработчики, аналитики данных и другие айтишники разных уровней подготовки со всей России, более 70% респондентов уже применяют ИИ-сервисы как минимум раз в неделю, а больше всего ИИ доверяют разработчики программного обеспечения, 39% которых используют его ежедневно.

Опрошенные рассказали, что чаще всего применяют ИИ для работы с кодом (73%), генерации текстов (31%), поиска информации (31%), анализа данных (31%), создания презентаций (24%) и генерации изображений (24%). Реже ИИ используют для анализа рисков кибербезопасности (19%), расшифровки аудио (15%) и подготовки обзоров объемной информации (9%), например, тезисов встречи или аналитических отчетов.

При этом исследование показало, что 46% опрошенных больше доверяют российским ИИ-сервисам, а почти треть (31%) испытывают одинаковое доверие к отечественным и зарубежным решениям.

В качестве одного из инструментов снижения порога входа в применение технологии искусственного интеллекта Колбин назвал гибридное облачное хранилище с поддержкой ИИ, которое «делает инструменты для работы с ИИ и разработки ИИ-агентов доступными и удобными для пользователей из индустрий со сложным регулированием».