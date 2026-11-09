Передовые системы искусственного интеллекта в скором времени достигнут достаточного уровня понимания биологии для создания новых угроз. Главный научный сотрудник по ИИ компании Tencent Винс Яо Шуньюй заявил об этом на симпозиуме Академии наук Гонконга.

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По его словам, ИИ-модели смогут значительно ускорить открытие новых лекарств. При этом и злоумышленники со своей стороны получат возможность применить открытый софт для разработки биологического оружия и провоцирования пандемий.

Предупреждение прозвучало на фоне интеграции нейросетей в медицину и науку. На прошлой неделе Tencent выпустила флагманскую модель Hy4. Алгоритм занял второе место по производительности в Китае, по оценкам аналитиков Artificial Analysis.

Разработчики удалили из системы возможности для кибератак на этапе обучения. Биологические навыки Hy4 намеренно ограничили безопасным порогом — алгоритм неспособнен использовать свои базовые знания для создания практических протоколов синтеза.

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Яо Шуньюй анонсировал планы Tencent по созданию автономных научных лабораторий. Системы искусственного интеллекта в таких комплексах будут самостоятельно проводить сложные эксперименты от начала до конца. В качестве примера ученый привел обратное свертывание белков.

По словам Яо Шуньюя, все технические проблемы со временем будут решены. Главным же вызовом станут социальные и организационные барьеры.

Биология считается следующим крупным рубежом для нейросетей после программирования. Эксперты отрасли отмечают двойное назначение подобных технологий. Инструменты могут служить как для нападения, так и для защиты.

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При этом управление биологическими рисками потребует более сложных подходов по сравнению с кибербезопасностью из-за трудности разделения функций нападения и защиты.

В индустрии продолжаются дискуссии о форматах выпуска алгоритмов. Американские компании Anthropic и OpenAI настаивают на закрытом исходном коде для предотвращения общественного вреда. Китайский подход подразумевает открытый доступ к весам моделей.

Яо Шуньюй считает оптимальным смешанный вариант для расширения защитных возможностей. Платформа Hugging Face недавно применила китайскую открытую нейросеть для отражения кибератаки после отказа американских закрытых алгоритмов из-за их встроенных ограничений безопасности.

Позиции США и Китая сближаются в вопросах оценки рисков передового искусственного интеллекта. Компании Tencent, Huawei и Alibaba ранее представили доклад на Всемирной интернет-конференции в Учжэне. Документ указывает на высокие риски для общественного здравоохранения из-за способностей нейросетей к проектированию патогенов.

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