ИИ-функция для улучшения постов в соцсети для профессионального взаимодействия LinkedIn оказалась менее востребованной, чем ожидалось, заявил глава платформы Райан Рослански в интервью Bloomberg.

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Он объяснил, что пользователи осторожны с публикациями на LinkedIn, так как платформа воспринимается как «онлайн-резюме». Ошибки или явное использование искусственного интеллекта могут вызвать критику, которая вредит профессиональной репутации.

«Если вас критикуют в X или TikTok, это одно дело. Но когда вас критикуют в LinkedIn, это действительно влияет на вашу способность создавать для себя экономические возможности», — добавил он.

При этом профессиональная соцсеть в целом наблюдает бум интереса к ИИ. По данным Рослански, за последний год число вакансий, требующих соответствующих навыков, выросло в шесть раз, а количество пользователей, добавляющих такие навыки в профили, увеличилось в 20 раз.

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Сам Рослански признался, что использует ИИ-инструмент Copilot для подготовки писем генеральному директору Microsoft (копорация владеет LinkedIn) Сатье Наделле, чтобы «звучать умнее».

LinkedIn добавила функции генеративного ИИ для создания резюме и вакансий в 2023 году, а в следующем расширила его возможности, добавив функции редактирования резюме и получения советов от ИИ-ассистента.