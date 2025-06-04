Две трети российского трафика видеохостинга YouTube перешло на отечественные платформы, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

Основной объем перешел на «VK Видео», а RuTube демонстрирует активный рост. По данным министра, ежедневная аудитория «VK Видео» превышает 40 млн человек.

Шадаев напомнил, что в 2022 году YouTube отключил монетизацию для российских блогеров, а в 2024 году начал массово блокировать и удалять каналы, включая аккаунты поп-звезд.

«В результате эти блогеры, авторы перешли на российские агрегаторы пользовательского видео, таких у нас два — „VK Видео“, RuTube. И мы видим сейчас, что две трети трафика YouTube ушло на российские площадки. Львиная часть ушла на „VK Видео“, RuTube тоже показывает неплохие темпы развития», — сказал министр.