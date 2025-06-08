Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг управляет одной из крупнейших и самых успешных компаний в мире, стоимость которой оценивается почти в $3,4 трлн. Тем не менее, он выразил обеспокоенность тем, что компания, которую он основал в 1993 году, может рухнуть в любую минуту.

Страх Хуанга перед неудачей — один из его главных мотиваторов, подталкивающих стать одним из самых успешных генеральных директоров в мире, говорит биограф Стивен Витт, который брал у него интервью. «Это его топливо. Это его бензин, [и] именно это беспокойство заставляет его двигаться вперед», — утверждает Витт, который также общался с его коллегами и сотрудниками для книги «Мыслящая машина».

Хуанг и раньше говорил о своем стремлении к работе: Когда его спросили о балансе между работой и личной жизнью, он ответил: «Я работаю столько, сколько могу», — в беседе у камина в апреле 2024 года с генеральным директором Stripe Патриком Коллисоном. Тем не менее Витт был застигнут врасплох тем, как много в мотивации Хуанга, по его словам, проистекает из тревоги, страха и чувства вины.

«Я думаю, самое удивительное в Дженсене то, что он почти полностью движим негативными эмоциями, — говорит Витт. — Он действительно мотивирован страхом и чувством вины в значительной степени: страхом неудачи, паранойей по поводу конкуренции и чувством вины за то, что подвел людей».

По словам Витта, другие генеральные директора, с которыми он встречался и брал интервью за свою карьеру, являются «людьми типа А», которые соответствуют образу жизнерадостных, оптимистичных «предприимчивых людей».

«Дженсен, конечно, очевидный, большой энтузиаст, но все это исходит из того, что он почти ругает себя за то, что работает недостаточно усердно на постоянной основе, — добавляет Витт. — Я не ожидал увидеть это… На самом деле, он становится очень нервным и чувствует себя неловко, когда дела идут хорошо».

Использование тревоги в качестве мотиватора

Хуанг назвал себя «требовательным боссом», на которого нелегко работать, и что стресс — лучший мотиватор, который он знает. «Так и должно быть. Если вы хотите делать необычные вещи, это не должно быть легко», — сказал он в программе «60 минут» на канале CBS в декабре 2024 года.

По словам Хуанга, его собственный успех является отражением его стойкости, преодоления неудач, таких как почти полный крах Nvidia всего через три года после первого запуска. Эта стойкость частично объясняется «низкими ожиданиями», постоянной готовностью к потенциальной неудаче и разработкой стратегии, как лучше всего избежать краха.

«Нельзя позволять своему беспокойству мешать вам идти на просчитанный риск, — заявил он. — Если у вас нет терпимости к неудачам, вы никогда не будете экспериментировать, а если вы никогда не будете экспериментировать, вы никогда не будете внедрять инновации. Если вы не будете внедрять инновации, вы не добьетесь успеха».

Эксперты утверждают, что способность терпеть неудачи и извлекать из них уроки — общая черта успешных людей. Это показатель душевной силы и уверенности, необходимых для преодоления трудностей и восстановления после неудач.

Психолог Лиза Дэймур рассказала, что чрезмерная тревожность может негативно сказаться на психическом здоровье и способности принимать решения, но при правильном подходе она может мотивировать людей на успех. Исследования показывают, что продуктивное беспокойство может подтолкнуть вас к более продуктивной работе, а также может быть сигналом о том, что существует проблема, которую необходимо решить, чтобы избежать неудачи.

«Психологи рассматривают тревогу как защитную эмоцию, — отметила Дэймур. — Она существует для того, чтобы держать нас в тонусе и помогать нам правильно выбирать курс».

Хуанг, в свою очередь, чувствует себя наиболее комфортно, когда «напоминает себе, что это как в первый день, что им нужна энергия стартапа, и что они все время на грани провала, — говорит Витт. — Это история, которую он создает вокруг себя — что он может потерпеть неудачу в любой момент и быть опозоренным. И это то, что мотивирует его».