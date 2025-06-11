На выполнение одного запроса ChatGPT уходит 0,000085 галлона воды и 0,34 Вт-ч энергии, сообщил глава OpenAI Сэм Альтман в своем блоге. По его мнению, по мере автоматизации производства в центрах обработки данных «стоимость искусственного интеллекта в конечном итоге должна приблизиться к стоимости электроэнергии».

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«Людям часто интересно, сколько энергии потребляет запрос в ChatGPT. Средний запрос потребляет около 0,34 Вт·ч, примерно столько же, сколько потребляет духовка чуть более чем за одну секунду или высокоэффективная лампочка за пару минут. Он также потребляет около 0,000085 галлона воды, примерно одну пятнадцатую чайной ложки», — написал Альтман.

В статье не сказано, как были получены эти данные. Ранее The Washington Post подсчитала, что создание текста на 100 слов с помощью GPT-4 требует воды чуть больше бутылки. Издание также обнаружило, что сила «жажды» ИИ может зависеть от местоположения центра обработки данных.

Кроме того, эксперты спрогнозировали, что к концу года ИИ может потреблять больше энергии, чем майнинг биткойнов.