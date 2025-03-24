Российский ИТ-холдинг Т1 подвел финансовые итоги 2024 года по МСФО и представил новые ориентиры бизнес-стратегии. Как рассказал «Инк.» генеральный директор холдинга Алексей Фетисов, проектам импортозамещения в активно развивающейся компании внимание уделяется, но решающую роль этот процесс не играет.

Выручка Т1 за 2024 год превысила показатель 2023 года на 29% и достигла 249,6 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 11% и составил 94,4 млрд руб.

По словам Фетисова, результаты масштабных проектов по импортозамещению стали заметной частью выручки, но не основной. «Импортозамещение дает существенный вклад, но он не является определяющим, — сказал он „Инк.“ — В некоторых проектах речь может идти об импортозамещении, но клиент при этом в первую очередь решает задачу внедрения передовых решений, чтобы просто стать лидером бизнеса».

Фетисов добавил, что «всё импортозамещать» нет необходимости. «Мы, вроде, не идем к автаркии, и даже первые лица государства говорят, что надо соблюдать разумный баланс. То есть критическая информационная инфраструктура будет замещена, скорее всего. Но какие-то вещи вокруг особенно из числа тех, которые наша отрасль пока не способна произвести, будут импортными, но в некоем балансе, в котором должна быть больше чем одна опция, и желательно, из дружественных нам стран», — пояснил глава холдинга.

Он уточнил, что, к примеру, Россия способна производить процессоры определенных технологических норм, но процесс их создания, «с точки зрения высокопроизводительных решений для общего бизнес-применения пока, конечно, не дотягивает, хотя пилоты уже есть».

По словам Фетисова, поэтому в этой сфере Т1 особое внимание уделяет проектам в системообразующих организациях, обеспечивая их надежными и масштабируемыми решениями. Он отметил, что такие направления, как поставка оборудования и ПО, выросли на 84% и 22% относительно прошлого года соответственно.

Наибольшую долю в структуре выручки холдинга составила продажа ПО (111,1 млрд руб.) и ИТ-оборудования (82,9 млрд руб.), а также разработка ПО (31,6 млрд руб.). Сильнее всего на увеличение выручки повлиял стабильный рост спроса на отечественные ИТ-решения, услуги и оборудование.

Например, в 2024 году в рамках автоматизации кассовой зоны магазинов «Магнит» холдинг поставил более 18,8 тыс. устройств самообслуживания. В X5 Group были автоматизированы процессы внутреннего аудита, комплаенс, риск-менеджмента и внутреннего контроля, внедрив решение ОАЗИС.

Кроме того, Т1 перевел ВТБ и Почту банк на отечественные инструменты ИТ-разработки (внедрение платформы «Сфера»), автоматизировал рекрутмент в Минздраве Московской области за счет внедрения HR-платформы НОТА ЮНИОН.