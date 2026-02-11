Поп-принцесса Бритни Спирс заключила крупный контракт о продаже прав на свою музыку. Как сообщает TMZ со ссылкой на юридические документы, певица передала часть своего музыкального каталога лейблу Primary Wave.

Mathew Browne/Unsplash

Сумма сделки официально не раскрывается, однако источники издания называют ее «исторической» и проводят параллели с контрактом Джастина Бибера, который в свое время продал каталог за $200 млн. Документы были подписаны 30 декабря, представителем певицы выступил Кейд Хадсон.

В сделку вошли практически все главные хиты Спирс за всю ее карьеру: от …Baby One More Time и Oops!… I Did It Again до Toxic, Circus, Everytime и Womanizer. Список также включает I’m a Slave 4 U, Lucky, Stronger, Piece of Me и десятки других композиций.

По данным источников, певица довольна соглашением и отмечает это событие в кругу семьи. Бритни пополнила длинный список звезд, продавших свои каталоги за последние годы: Брюс Спрингстин, Боб Дилан, Шакира, Стинг, Фил Коллинз и многие другие.

Primary Wave — не новичок в подобных сделках. В 2020 году компания приобрела 80% издательского каталога Стиви Никс, оценивавшегося тогда примерно в $100 млн.

