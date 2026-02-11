Поп-принцесса Бритни Спирс заключила крупный контракт о продаже прав на свою музыку. Как сообщает TMZ со ссылкой на юридические документы, певица передала часть своего музыкального каталога лейблу Primary Wave.
Сумма сделки официально не раскрывается, однако источники издания называют ее «исторической» и проводят параллели с контрактом Джастина Бибера, который в свое время продал каталог за $200 млн. Документы были подписаны 30 декабря, представителем певицы выступил Кейд Хадсон.
В сделку вошли практически все главные хиты Спирс за всю ее карьеру: от …Baby One More Time и Oops!… I Did It Again до Toxic, Circus, Everytime и Womanizer. Список также включает I’m a Slave 4 U, Lucky, Stronger, Piece of Me и десятки других композиций.
По данным источников, певица довольна соглашением и отмечает это событие в кругу семьи. Бритни пополнила длинный список звезд, продавших свои каталоги за последние годы: Брюс Спрингстин, Боб Дилан, Шакира, Стинг, Фил Коллинз и многие другие.
Primary Wave — не новичок в подобных сделках. В 2020 году компания приобрела 80% издательского каталога Стиви Никс, оценивавшегося тогда примерно в $100 млн.
