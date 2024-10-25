Около 12 лет назад, вскоре после того как Tesla начала поставлять Model S, главный дизайнер Франц фон Хольцхаузен стал думать, как может выглядеть автономный автомобиль, сообщает TechCrunch. Он играл центральную роль в Tesla, возглавляя команду дизайнеров при создании Model 3 и Model Y, а также Tesla Semi, но уже тогда, по его словам, начал прорабатывать в уме дизайн роботакси.

По словам Хольцхаузена, он с самого начала предполагал, что компания придет к данным технологиям, именно поэтому он рано задумался о дизайне роботакси. Теперь, более десяти лет спустя, Tesla собирается представить роботакси на мероприятии 10 октября в Лос-Анджелесе.

Пока неясно, будет ли это просто концептуальная версия, более полноценный прототип или что-то еще. И это после многолетних невыполненных обещаний генерального директора Илона Маска по срокам, когда Tesla покажет такое транспортное средство или заставит базовую технологию работать без участия человека.

Фон Хольцхаузен не стал рассказывать, что именно покажет Tesla, и лишь обещал, что это будет «интригующе, интересно и весело». Он сказал, что существующее портфолио автомобилей компании заложило основу для будущих ожиданий.

«Мы, в некотором роде, работали над тем, как будет выглядеть автономное будущее, — сказал он. — Вы видите большой интерфейс, который у нас есть, возможность его настройки и обновления, мы привносим в него различные развлечения, а также немного юмора. И я думаю, что это будет развиваться и дальше».

Фон Хольцхаузен отметил, что идея представления технологий покупателю через дизайн была постоянной в истории Tesla. Он надеется и готов к будущему, когда автономное вождение станет широко доступным. «Я отчаянно не хочу, чтобы моим детям пришлось беспокоиться о получении водительских прав или вообще о вождении», — сказал он.

Дизайнер приравнял нынешнюю эпоху к разрушительному переходу от лошади и багги к автомобилю — сравнение, которое его босс неоднократно приводил на протяжении многих лет. Раньше существовал один способ передвижения и все привыкли к нему, лошадей нужно было содержать, кормить и убирать за ними, сказал он.

«Я думаю, что возможность радикальных изменений может показаться пугающей, освободить что-то от контроля — это вызов. Но это также и возможность, —заявил Хольцхаузен. — И эта возможность для меня как дизайнера действительно велика, потому что теперь у нас есть возможность определять, как люди используют свое время, какой может быть их жизнь и какими могут быть их впечатления».

Ранее сообщалось, что автомобиль Tesla компании Uber, перевозивший пассажира в режиме автопилота, врезался во внедорожник на перекрестке в пригороде Лас-Вегаса в апреле 2024 года. Это происшествие вызвало новые опасения, что растущее количество так называемых «роботакси» подвергают риску жизни людей из-за лазеек в муниципальном законодательстве.