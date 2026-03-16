Биржевые индексы Дубая стремительно покатились вниз, потеряв более 20% от своих недавних пиковых значений. Причиной обвала стала напряженная обстановка на Ближнем Востоке, которая ударила по ключевым секторам экономики эмирата — энергетике, морским перевозкам, жилищному строительству и туризму.

По итогам торгов в понедельник главный фондовый индикатор Дубая просел на 3,2%. Таким образом, он опустился на 21% ниже максимальных значений, зафиксированных в феврале. Если по завершении сессии показатель удержится на этой отметке, эксперты зафиксируют вхождение рынка в фазу так называемого медвежьего тренда — состояния, при котором котировки падают на пятую часть и более от своего пика.

Нынешняя волна распродаж спровоцирована обострением конфликта с участием Ирана и ответными действиями в зоне Персидского залива. Это привело к сбоям в авиасообщении, росту угроз для торговых судов и, как следствие, подорожанию углеводородов. По мере того как противостояние затягивается, под угрозой оказывается образ Дубая как тихой гавани в традиционно неспокойном регионе, который выстраивался годами.

Хуже всего с начала кризиса, начавшегося в конце февраля, чувствуют себя строительные гиганты. Акции компаний Emaar Properties и Emaar Development обвалились на 34% и 35% соответственно. Для сравнения: до начала нынешних событий дубайский рынок демонстрировал бурный рост: за последние шесть лет он подскочил в четыре раза благодаря высокому потребительскому спросу, наплыву путешественников, а также бумам в сфере недвижимости и финансов.

По словам руководителя аналитического направления Kamco Investment Co Джунаида Ансари, столь глубокая коррекция была предсказуема. Падение затронуло все без исключения отрасли, что является прямым отражением общей геополитической обстановки. Специалист полагает, что после нормализации ситуации на рынке появятся привлекательные возможности для покупки подешевевших активов.

