Чтобы успешно пройти собеседование, нужно давать «сильные» ответы. Ключ к успеху — умение внимательно слушать собеседника, считает Джиллиан Мансон, финансовый директор Vimeo. Она поделилась с CNBC собственными наблюдениями и стратегиями собеседования, основанными на 30 летнем опыте работы.

По словам Мансон, неумение слушать и отвечать на заданный вопрос для нее является главным «красным флагом» кандидатов во время собеседований.

«Иногда люди так торопятся закончить разговор, что не слушают внимательно вопрос и не отвечают на него», — говорит она. Топ-менеджер советует кандидатам отвечать даже на те вопросы, которые хотелось бы обойти.

Психолог и старший директор по психологии производительности компании Exos Сара Саркис дополняет что на рабочем месте людей, добившихся высоких результатов, легко отличить по умению активно слушать. «Немногие люди умеют полностью присутствовать в разговоре и вдумчиво реагировать на то, что говорит другой человек», — добавляет она.

Чтобы улучшить этот навык, Саркис рекомендует спросить коллег о своем поведении в разговоре. Также она порекомендовала не просто слушать, но и рефлексировать: подводить итоги сказанного собеседником и задавать в разговоре открытые вопросы.

«Активное слушание — это как суперспособность, — утверждает Саркис. — Вы можете добиться гораздо большего, если люди, с которыми вы работаете, чувствуют, что их видят, слышат и поддерживают».

Еще одна деталь, на которую обращает внимание Мансон в ходе собеседований, — как человек оценивает отношение к себе предыдущего начальника. По ее словам, этот вопрос заставляет людей задуматься о своих сильных и слабых сторонах, а также дает возможность продемонстрировать свою правдивость.

Эффективным эксперт считает ответ, в котором кандидат «достаточно открыто» говорит о том, что ему нужно улучшить. Понимание этого поможет установить контакт с интервьюером таким образом и понять, сложится ли дальнейшее сотрудничество.

Мансон также любит спрашивать кандидатов, почему они выбрали колледж, в котором учились, или предыдущее место работы. Ответы на этот вопрос могут дать представление о том, как человек принимает решения. В конечном итоге это определяет и то, как он выполняет рабочие задачи каждый день.

Ранее миллиардер Джей Чодри, который является основателем нескольких компаний, назвал две детали, которые сразу выдают неподходящих сотрудников на этапе собеседования. Бизнесмен ценит в кандидатах умение смотреть в будущее и искать точки роста, а не зацикливаться на существующих достижениях.