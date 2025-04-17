Главный редактор журнала для предпринимателей «Инк.» Андрей Ходорченков стал одним из членов жюри, которое в этом году выберет лауреатов первой российской премии для медиа и бренд-медиа «Апостол».

В «Инк.» он пришел осенью 2024 года. В прошлом работал директором по контент-стратегии медиахолдинга Independent media, а также возглавлял издание «Популярная Механика» и раздел контента сервиса «Яндекс Кью».

«Участие в качестве члена жюри — это возможность познакомиться с самыми классными проектами последнего времени. Оценка проектов помогает сформулировать субъективные критерии и задуматься о том, как они изменились за последние несколько лет», — сказал Ходорченков и поблагодарил организаторов за представленную возможность.

Состав жюри полностью обновляется каждый сезон, что, по мнению ее организаторов, помогает премии оставаться в контакте с реальной ситуацией на медиарынке. Среди 36 членов комиссии в этом году те, кто понимает, как сейчас работают редакции, бренд-медиа, digital-команды и независимые проекты.

Прием заявок на участие в премии открыт до 20 июня 2025 года. Проекты можно подать в одной из девяти категорий, а также побороться за титулы «Лучшее медиа» и «Лучшее бренд-медиа». За «Апостола» могут сразиться и большие онлайн-журналы, и нишевые издания, и бренд-медиа, а также их главные редакторы.