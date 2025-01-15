Футболисты, как правило, отвечают за продажу билетов и футболок. Но одна звезда Национальной футбольной лиги (НФЛ) непреднамеренно превратила книгу по саморазвитию в бестселлер. Звездный игрок Philadelphia Eagles Эй Джей Браун был замечен читающим «Внутреннее совершенство» на трибуне во время матча своей команды. Этот кадр стал вирусным, и продажи книги взлетели до небес, сообщает CNBC.

Сейчас книга «Внутреннее совершенство» Джима Мерфи, которая обещает натренировать разум для необычайной производительности и наилучшей жизни из возможных, является самой продаваемой книгой на Amazon. Она была опубликована в 2020 году и учит читателей тому, что они могут достичь лучших результатов в выбранных ими областях, если заглянут внутрь себя и подумают о своих желаниях и образе мышления.

«Большинство из нас поступали наоборот, пытаясь добиться успеха, чтобы быть счастливыми, — пишет автор во введении к книге. — Однако если мы сосредоточимся на улучшении своего внутреннего мира, мы достигнем гораздо большего».

Для Брауна «Внутреннее совершенство» является полезным инструментом, помогающим сохранять ясность ума во время игр. Он описывает трудности футбола как «на 90% психологические и на 10% физические».

«Если я делаю тачдаун или пропускаю пас, эта книга помогает мне переключиться, — сказал Браун, когда его спросили о книге после игры. — В ней говорится, что если у вас ясный ум, ничто другое не имеет значения, негативное или позитивное. Вы готовы идти на риск. В ней также говорится, что если вы скромны, вас нельзя смутить».

Среди многочисленных идей Мерфи, изложенных в книге, есть аргумент о том, что у мира в целом ошибочное представление о конкуренции. Взгляд на нее как на игру с нулевым суммой мешает людям принять более успешное мышление. Автор выделил 5 распространенных стереотипов о конкуренции и о том, как на нее смотрит человек с установкой на «внутреннее совершенство».

Победа — это все:

«Развитие внутренней силы, полное проживание момента и постоянный рост гораздо более долговечны и придают сил», — пишет Мерфи.

Вы — это ваши результаты:

«Результаты — это непоследовательная мера успеха и неудачи, — утверждает Мерфи. — Можно выступить плохо и победить, так же как можно выступить хорошо и проиграть».

Противник — это враг:

Вместо того, чтобы рассматривать своего противника как «врага», которого нужно победить, он предлагает рассматривать его как вторую сторону той же медали. «Противник — наш партнер в танце», — пишет он.

Соперники злятся, когда проигрывают:

«Лучше развивать эмоциональный контроль и использовать ошибки, чтобы стать лучше», — отмечает Мерфи.

Неудача недопустима:

«Неудача — это ключевой компонент роста, — говорит автор. — Нет настоящей неудачи, есть только обратная связь». Это мышление, которое разделяет один из величайших чемпионов в истории спорта Том Брэди. Чемпион-квотербек отмечает, что постоянный поток неудач и отказов в начале его спортивной карьеры помог ему стать семикратным победителем Суперкубка.