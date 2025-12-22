Подход россиян к новогодним подаркам коллегам стал более рациональным. Традиция сохраняется, но трансформируется в сторону умеренности и осознанного выбора, свидетельствует совместный опрос hh.ru и «Кион музыка», с результатами которого ознакомился ТАСС.

Freepik

Почти каждый второй участник опроса (48%) готов потратить на презент соседу по рабочему столу не более 1 000 руб. Это самая популярная и комфортная для кошелька сумма. Чуть более щедрые сотрудники, их 26%, выделяют на подарок от 1 до 2 тыс. руб. Дорогие подарки ценой от 5 тыс. руб. — удел узкого круга (всего 6%), чаще всего из сферы автобизнеса и производства.

39% россиян вообще не планируют участвовать в традиционном обмене подарками. Причины могут быть разными: желание избежать формальностей, неловкости от неидеального выбора или просто принципиальная экономия.

Фантазия, судя по всему, уступает место практичности. В топе предпочтений — нейтральные и полезные в быту вещи, которые сложно промахнуться:

● Чай, кофе и сладкие наборы

● Косметика (кремы, бальзамы)

● Стильная канцелярия

● Сувениры с символом года

● Подарочные сертификаты или подписки на сервисы

Новогодний корпоративный этикет становится все более демократичным. Не дарить — уже не моветон, а если и дарить, то без разорения, ориентируясь на здравый смысл и универсальность.