Хакерские атаки на региональный бизнес в России в прошлом году участились, главной целью злоумышленников стали финансовые организации. Кроме того, рост количества DDoS-атак зафиксирован и в отрасли недвижимости. Здесь среднее число атак на одну компанию за два года увеличилось более чем в два раза. Таковы выводы исследования, подготовленного экспертами сервиса Anti-DDoS группы компаний «Солар». Подробности находятся в распоряжении редакции «Инк.».

В отчете использована информация о почти 700 клиентах компании из различных отраслей: ретейл, финансовый и государственный секторы. Эксперты «Солара» зафиксировали 508 тыс. DDoS-атак на российские организации. Этот показатель почти в два раза выше, чем в 2023 году. Однако по сравнению с 2022 годом он снизился в полтора раза.

«По данным сервиса Anti-DDoS, среднее число атак на одну компанию выросло в 1,8 раза по сравнению с 2023 годом, до 132, однако общая доля атакуемых организаций снизилась на 6 п. п, до 69% год к году. Это говорит о том, что хакеры не только нарастили свои мощности, но и стали более тщательно подбирать компании для достижения наиболее разрушительного эффекта, в том числе в регионах», — уточнил руководитель направления Anti-DDoS Cергей Левин.

Больше всего от DDoS-атак пострадал финансовый сектор. За год среднее число атак на одну компанию в этой отрасли выросло на 40%. Пик активности хакеров пришелся на июль. Тогда атаке одновременно подверглись крупнейшие российские кредитные организации, но к концу года количество атак на банки снизилось.

Сфера недвижимости первые за долгое время заняла второе место среди наиболее атакуемых отраслей. Это застройщики ЖК, социальных объектов и владельцы крупных общественных площадок.

Причиной тому стал рост количества DDoS-атак на онлайн-ресурсы концертных залов и стадионов в начале 2024 года. Только за период с января по март прошлого года зафиксировано около 57% всех атак на эту отрасль. Кроме того, в топе IT-компании, а также организации госсектора и телекома, которые традиционно вызывают интерес хакеров.