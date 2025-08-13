В самом сердце пустыни Сахара, на территории Мавритании, находится одна из самых удивительных и загадочных геологических формаций на Земле — структура Ришат, более известная как «Глаз Сахары». Это гигантское образование из концентрических колец диаметром почти 50 километров настолько велико, что в полной мере его можно оценить только из космоса. На протяжении десятилетий оно служило ориентиром для астронавтов на орбите и порождало массу теорий о своем происхождении.

Wikimedia Commons

Когда «Глаз Сахары» впервые был обнаружен, его идеальная круглая форма натолкнула ученых на мысль, что это гигантский ударный кратер от падения метеорита. Однако эта теория не нашла подтверждения. При детальном изучении на месте не было обнаружено никаких следов ударно-расплавленных пород или других признаков столкновения с космическим телом.

Другая популярная, но фантастическая версия связывала структуру Ришат с легендарной Атлантидой, описывая ее как остатки древнего города, построенного концентрическими кругами. Однако никаких археологических доказательств существования здесь древней цивилизации найдено не было.

Современная научная теория, которой придерживается большинство геологов, гласит, что «Глаз Сахары» — это результат чисто геологических процессов, растянувшихся на сотни миллионов лет. Это так называемый геологический купол, который был поднят на поверхность тектоническими силами. Представьте себе гигантский подземный «пузырь» из расплавленной магмы, который давил на слои осадочных пород снизу, заставляя их изгибаться вверх.

Со временем, на протяжении миллионов лет, ветер и вода (когда-то Сахара была более влажным регионом) постепенно разрушали верхние слои этого купола. Поскольку разные слои породы (кварцит, песчаник) имели разную устойчивость к эрозии, они разрушались неравномерно. Более твердые породы образовали кольцевые хребты (те самые «круги»), а более мягкие были вымыты, образовав долины между ними.

Таким образом, то, что мы видим сегодня — это поперечный срез гигантского геологического купола, вскрытый эрозией. Разнообразие пород и минералов придает кольцам разные оттенки, что делает вид из космоса еще более впечатляющим.

Хотя научное объяснение и лишает «Глаз Сахары» мистического флера, оно ничуть не умаляет его величия. Это уникальный природный памятник, наглядное пособие по геологии планетарного масштаба, которое демонстрирует невероятную силу времени и природных процессов, способных создавать структуры, которые кажутся творением разума.