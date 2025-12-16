Российские банки активно интегрируют оплату частями в свои основные платежные сервисы, превращая ее из специального предложения в повседневный инструмент. Рассрочка уже изменила потребительские привычки россиян, позволяя делить практически любые траты — от коммунальных платежей до онлайн-покупок — на несколько частей без явных процентов, пишут «Известия».

Freepik

Лидером интеграции стал Т-Банк, чей сервис «Долями» теперь работает при оплате картой, через СБП, по QR-коду и у десятков тысяч партнеров. За ним следуют другие крупные игроки, включая «Сбер», Альфа-Банк и МТС, каждый со своим решением. Это часть глобального тренда — мировой рынок услуг buy now, pay later («купи сейчас — заплати потом») уверенно набирает обороты.

Популярность такого подхода объяснима: в условиях высокой ключевой ставки классические кредиты становятся менее доступными, а рассрочка предлагает гибкость. Психологически это смягчает восприятие крупных трат, что поддерживает потребительскую активность.

Однако у этой модели есть и обратная сторона. Центральный банк уже начинает регулировать этот сегмент. С 2026 года вводится реестр операторов рассрочки, а также ограничения — максимальный срок обслуживания шесть месяцев и лимит в 50 тыс. руб. Покупки сверх этого лимита будут отражаться в кредитной истории, что повысит прозрачность долговой нагрузки.

Эксперты предостерегают: легкость оформления рассрочки в один клик может привести к накоплению неочевидных долговых обязательств. Просрочка платежа влечет за собой штрафы и требование вернуть всю сумму сразу.

Выходит, что рассрочка становится удобным финансовым инструментом для планирования крупных трат, но требует от пользователей дополнительной осознанности и контроля над своими расходами.