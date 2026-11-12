Японский центр сертификации GlobalSign готовит новую волну отзыва SSL/TLS-сертификатов российских сайтов. В начале ноября «Руцентр» получил соответствующее уведомление. Речь идет о десятках сертификатов, в том числе принадлежащих организациям, попавшим в последний санкционный список Евросоюза, сообщил руководитель развития доменов и сопутствующих сервисов компании Георгий Казаров.

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С лета зарубежные удостоверяющие центры провели несколько волн отзывов. По данным «Руцентра», всего они аннулировали около 11 тыс. сертификатов у 1,3 тыс. российских организаций: 4830 пришлось на GlobalSign, еще 3456 — на греческий центр HARICA. Последний отзывал сертификаты в том числе у компаний, которым ранее отказал GlobalSign. В некоторых случаях процедура занимала несколько секунд, не оставляя владельцам сайтов времени на реакцию.

SSL/TLS-сертификаты подтверждают подлинность сайта и шифруют соединение между браузером и сервером. После их отзыва зарубежные браузеры — Chrome, Safari и Firefox — могут блокировать доступ к ресурсу или предупреждать о небезопасном соединении. Из-за этого могут перестать работать как публичные сайты, так и внутренние корпоративные сервисы.

В первую очередь сертификаты отзывают у организаций из санкционных списков ЕС и США. Удостоверяющие центры обязаны соблюдать правила международного консорциума CA/Browser Forum, объединяющего крупнейших участников рынка сертификации и разработчиков браузеров. Основанием также могут стать требования законодательства страны, где работает центр, или жалобы третьих лиц, пояснил Казаров.

В России с 2021 года действует Национальный удостоверяющий центр Минцифры, выпускающий отечественные TLS-сертификаты. Однако их признают только российские браузеры. После перехода на такие сертификаты сайты ряда банков, включая ВТБ и Альфа-банк, перестали корректно открываться в большинстве зарубежных браузеров.

В конце октября Ассоциация банков России предложила Минцифры расширить использование российских сертификатов — в частности, обеспечить их установку на мобильные устройства при загрузке и обновлении отечественных приложений, а также предусмотреть предустановку на компьютеры и смартфоны. Ведомство сообщило, что изучит инициативу.

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