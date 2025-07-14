Инвестиционный банк Goldman Sachs внедряет в свою работу искусственный интеллект по имени Devin, который позиционируется как «первый в мире ИИ-инженер-программист». Проблема крупных корпораций, таких как Goldman Sachs, заключается в огромном объеме рутинной, но важной работы по поддержке и обновлению программного кода, что отнимает много времени у высокооплачиваемых специалистов. Devin, разработанный стартапом Cognition, призван взять на себя часть этих задач.

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По словам главного информационного директора Goldman Sachs Марко Ардженти, Devin станет «новым сотрудником», который будет выполнять задачи от имени разработчиков. Одной из первых его обязанностей станет обновление внутреннего кода на более новые языки программирования.

Важно отметить, что работа ИИ-программиста будет проходить под контролем людей. Devin описывается как «неутомимый, квалифицированный товарищ по команде», который может как работать вместе с человеком, так и самостоятельно выполнять задачи для последующей проверки. Он способен планировать сложные инженерные задачи, запоминать контекст, обучаться со временем и исправлять собственные ошибки.

Goldman Sachs планирует масштабное внедрение. По словам Ардженти, «изначально у нас будут сотни Devin’ов, и это число может вырасти до тысяч, в зависимости от сценариев использования». Успешное применение Devin может стать доказательством для его расширения и на другие роли в банке, которые поддаются автоматизации.

Для банковской отрасли это знаковый момент. Один из крупнейших мировых банков официально «нанимает» ИИ для выполнения работы, которую раньше делали только люди. Это не только огромный кредит доверия для стартапа Cognition, но и четкий сигнал для всей индустрии о неизбежности автоматизации высококвалифицированного труда. Для Goldman Sachs это способ повысить эффективность и позволить своим лучшим инженерам сосредоточиться на более творческих и сложных задачах.