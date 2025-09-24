Google анонсировала запуск Play Games Sidekick — специального оверлея для игр, скачанных из Play Store, который дает доступ к ИИ для помощи геймерам. Инструмент появится в ближайшие месяцы в отдельных играх, отметили в компании.

Google

Sidekick собирает и организует полезную информацию об игре, а также предоставляет прямой доступ к Gemini Live для получения советов в реальном времени, не требуя выхода из приложения.

Например, в демонстрации Sidekick с игрой The Battle of Polytopia ИИ предлагал стратегии начала партии и ситуационные советы, основываясь только на изображении экрана.

Gemini анализирует контекст игры и дает голосовые подсказки, рассказывает хитрости и оказывает всяческую поддержку во время прохождения. В компании отмечают, что Sidekick заменит поиск руководств и подсказок в интернете, сделав процесс более удобным.

Разработка ведется совместно подразделениями Google DeepMind и Google Play. В декабре DeepMind продемонстрировала, как Google разрабатывает ИИ-агентов для различных областей, в том числе для игр.