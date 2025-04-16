Google представила новую функцию создания видео при помощи модели Veo 2 в интерфейс языковой нейросети Gemini и проект Whisk. С 15 апреля 2025 года подписчики тарифа Gemini Advanced могут генерировать восьмисекундные видеоролики в высоком разрешении на основе текстовых запросов. Эта функция доступна в веб-версии и мобильном приложении.

Фото: Google

Veo 2 позволяет генерировать видео в разрешении 720p, но ограничена форматом 16:9. Модель хорошо понимает физику реального мира, что позволяет создавать плавные движения персонажей и реалистичные сцены.

В Whisk, экспериментальном проекте Google Labs, также внедрена функция анимации Whisk Animate. Она позволяет превращать изображения в восьмисекундные видеоклипы с помощью той же нейросети Veo 2. Эта возможность доступна для подписчиков Google One AI Premium на официальном сайте проекта.

Google уделила особое внимание безопасности новой функции. Все видео, созданные с помощью Veo 2, помечаются цифровым водяным знаком SynthID, встроенным в каждый кадр. Сообщается, что это позволяет точно установить происхождение ролика.

Для пользователей установлен ежемесячный лимит на количество создаваемых видео, о приближении к которому система будет уведомлять. Новая функция будет запущена в несколько этапов — все платные пользователи получат ее в течение нескольких недель.