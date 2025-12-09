Google и Apple начали совместную работу над новым инструментом для передачи данных между смартфонами Android и iPhone. Цель сотрудничества — кардинально упростить процесс перехода пользователей с одной мобильной платформы на другую, сделав его более надежным и удобным, пишет издание 9to5Mac.

Freepik

Действующие решения — приложение Google Switch to Android и утилита Apple Move to iOS — часто критикуются пользователями за неполный перенос данных, потерю части фотографий или сообщений, проблемы с совместимостью приложений и общую нестабильность. Новая совместная разработка призвана устранить эти недостатки, предлагая более широкую поддержку типов данных и стабильный процесс миграции.

Детали реализации пока не раскрываются. Следы подготовки к внедрению нового механизма были обнаружены в тестовой сборке Android Canary для Pixel-смартфонов. Ожидается, что обновленная функция будет встроена в процесс первоначальной настройки нового устройства.

По данным источников, улучшенный инструмент может впервые появиться в бета-версии iOS 26 для разработчиков. Со стороны Google улучшения, вероятно, будут постепенно внедряться в тестовые, а затем и в публичные версии Android.