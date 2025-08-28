Лидерство ChatGPT на рынке генеративного искусственного интеллекта больше не является абсолютным. Согласно последнему отчету венчурной компании Andreessen Horowitz (a16z), конкуренты, в первую очередь Google Gemini и Grok от xAI, стремительно сокращают отставание от лидера отрасли. Рынок становится все более конкурентным и разнообразным.

Solen Feyissa/Unsplash

Доминирование OpenAI на рынке генеративного ИИ казалось незыблемым еще год назад, но новые данные показывают, что оно начинает ослабевать. Отчет a16z, основанный на данных о посещаемости веб-сайтов и использовании мобильных приложений, показывает, что хотя ChatGPT все еще занимает первое место, его доля размывается. Google Gemini уверенно занимает второе место как в вебе, так и на мобильных устройствах.

Особенно впечатляет рост Grok Илона Маска. Запущенный в конце 2024 года, он быстро набрал популярность, заняв 4-е место среди веб-продуктов и 23-е — среди мобильных приложений, с аудиторией более 20 млн активных пользователей в месяц. После выхода версии Grok 4 в июле 2025 года, ежедневная активная аудитория подскочила почти на 40%.

Google также усиливает свои позиции благодаря наличию сразу четырех продуктов в топ-50 приложений GenAI: Gemini (№2), AI Studio (№10), NotebookLM (№13) и Google Labs (№39). Это говорит о комплексной стратегии компании по интеграции ИИ в различные сервисы.

В отчете также отмечается рост влияния китайских ИИ-компаний. Такие продукты, как Quark от Alibaba, Doubao от ByteDance и Kimi от Moonshot AI, входят в топ-20 веб-сервисов, в основном за счет китайского рынка. В то же время, 22 из 50 лучших мобильных ИИ-приложений разработаны в Китае, что свидетельствует о глобальной экспансии китайских технологий.

