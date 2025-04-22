Между принадлежащей Alphabet Google и Министерством юстиции США начались судебные разбирательства в Вашингтоне. Их цель — определить меры по устранению монополии компании на рынке онлайн-поиска. Ведомство требует продажи браузера Chrome и прекращения практики эксклюзивных соглашений, тогда как Google настаивает на минимальных изменениях в политике. Подробнее — в материале «Инк.»

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Антимонопольное дело о поисковике Google было возбуждено в 2020 году. В августе 2024 года судья Амит Мехта постановил, что Google нарушила антимонопольное законодательство, тратя миллиарды долларов на сделки, которые ограничивали конкуренцию. Например, компания платила Apple более $20 млрд ежегодно, чтобы поисковик Google по умолчанию использовался в веб-браузере Safari.

По мнению суда, такие соглашения укрепляли доминирующее положение Google, так как больше пользователей приносили больше данных, улучшая поисковик и ухудшая положение конкурентов, таких как Bing от Microsoft и DuckDuckGo.

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Позиция американских властей

Минюст, опираясь в том числе на победу в другом антимонопольном деле против Google по рекламным технологиям в апреле, требует радикальных мер: продажи браузера Chrome, прекращения действия эксклюзивных контрактов и предоставления конкурентам доступа к данным о поисковых запросах.

«Это переломный момент. Суд может устранить монополию, контролирующую интернет», — заявил юрист ведомства Дэвид Дальквист.

Продажа Chrome, по мнению американских властей, лишит Google ключевого источника трафика, так как запросы из адресной строки браузера автоматически идут в Google.

Минюст также рассматривает возможность потребовать выделить Android, операционную систему для смартфонов, в отдельную компанию, если конкуренция на рынке не восстановится.

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Позиция Google

Google выступает против, называя предложения Минюста «списком желаний» конкурентов компании. Адвокат техногиганта Джон Шмидтлейн заявил, что меры правительства навредят конкуренции, а успех Google обусловлен качеством продукта, а не антиконкурентными действиями.

Кроме того, компания предлагает разрешить партнерам ежегодно пересматривать соглашения и выбирать другие поисковики для отдельных функций, например приватного режима, а также дать производителям смартфонов больше свободы в установке приложений.

«Генеративный ИИ — это способ получения доступа к поиску»

Искусственный интеллект (ИИ) также стал одной из ключевых тем слушаний. Минюст считает, что Google использует свою ИИ-модель Gemini по умолчанию на устройствах для укрепления монополии.

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Так, согласно судебным показаниям, Alphabet ежемесячно выплачивает Samsung «огромную сумму денег» за предустановку приложения Google с Gemini на смартфонах и других устройствах корейской компании.

«Генеративный ИИ — это способ получения доступа к поиску. Точка. Волк под любым другим именем — все равно волк», — заявил по этому поводу Дальквист.

Какие будут последствия

Ожидается, что судья Мехта вынесет решение к концу лета 2025 года. Возможные варианты включают как мягкие меры, такие как раскрытие данных конкурентам, так и радикальные, например продажу ключевых активов.

Разделение Google, оцениваемой в $1,86 трлн, может стать самым значительным антимонопольным решением со времен попытки разделить Microsoft в 2000 году или разделения AT&T в 1984 году.

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Что бы ни решил суд, это будет иметь серьезные последствия для способности правительства США контролировать технологический сектор и бороться с монополиями.

Однако, скорее всего, пройдет несколько лет, прежде чем какие-либо изменения вступят в силу, так как Google, как ожидается, подаст апелляцию и, возможно, передаст дело в Верховный суд США, отмечает Bloomberg.