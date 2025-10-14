Компания Google (входит в Alphabet) планирует вложить около $15 млрд в развитие инфраструктуры для искусственного интеллекта на юге Индии в течение следующих пяти лет, пишет Bloomberg. Это крупнейшая инвестиция американского технологического гиганта в стране.

Проект включает дата-центр в портовом городе Вишакхапатнам, который будет связан с новыми источниками энергии и оптоволконной сетью. Региональные власти штата Андхра-Прадеш намерены разместить мощности дата-центров объемом 6 гигаватт к 2029 году, заявил в интервью Bloomberg News министр технологий региона Нара Локеш. По его словам, только центр в Вишакхапатнаме потребует вложений свыше $10 млрд от Google.

Американская корпорация присоединяется к другим технологическим лидерам США, инвестирующим в Индию — одного из главных бенефициаров глобального ИИ-бума. Так, Amazon планирует вложить $12,7 млрд в облачную инфраструктуру в южноазиатской стране до 2030 года, а создатель ChatGPT — компания OpenAI — стремится построить дата-центр мощностью 1 гигаватт в регионе. Согласно данным CBRE Group, инвестиции в рынок дата-центров страны превысят $100 млрд к 2027 году.

Томас Куриан, генеральный директор Google Cloud, на пресс-конференции в Нью-Дели отметил, что ИИ-хаб разработан для предоставления полной AI-инфраструктуры и предназначен не только для собственных нужд компании, но и для предпринимателей, предприятий и коммерческих организаций в Индии.