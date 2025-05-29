Сервис Google Maps начал отображать массовые перекрытия автобанов в Западной Германии, Нидерландах и Бельгии, несмотря на отсутствие реальных ограничений движения. Об этом пишет Bild.

Фото: Google Maps

На карте движение выглядело парализованным от Ахена до Фульды и от Эссена до Ашаффенбурга, с особенно большим числом «перекрытий» вокруг Франкфурта, Висбадена, Майнца и Дармштадта. При этом другие навигационные сервисы, такие как Apple Maps и Waze, не фиксировали проблем, а движение на дорогах продолжалось в штатном режиме.

Причина сбоя пока не установлена. В компании заявили, что изучают инцидент. «Данные в Google Maps поступают из различных источников — от официальных служб до пользователей. Обновления происходят регулярно, но их скорость может отличаться», — сообщили там

Bild отмечает, что это не первый случай некорректной работы сервиса. Так, несколько недель назад Google Maps ошибочно обозначил закрытыми несколько тоннелей в Тюрингии, что вынудило полицию выступить с опровержением. Текущий сбой вызвал замешательство среди водителей и поднял вопросы о надежности данных, предоставляемых популярным навигационным сервисом.