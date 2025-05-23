Компания Google анонсировала «режим ИИ» (AI mode), который уже доступен пользователям в США. При его включении вместо обычного списка ссылок пользователь сможет пообщаться с ИИ в формате диалога и позадавать ему вопросы. Глава Alphabet Сундар Пичаи назвал это «полным переосмыслением поиска».

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Подобная функция ведения диалогов по итогам результатов поиска появилась в сервисе Нейро от «Яндекса» еще в апреле 2024 года.

Это обновление является очередной попыткой интегрировать генеративный ИИ в доминирующий поисковый движок Google. Инвесторы обеспокоены, что новые продукты могут негативно сказаться на основном источнике дохода компании — рекламе.

Ранее внедренные ИИ-саммари (AI Overviews) — краткие ответы на популярные запросы — уже привели к снижению кликов по рекламным объявлениям. Google стремится вернуть лидерство в области ИИ, ускоряя выпуск продуктов и улучшая свою языковую модель Gemini, которая, по утверждениям компании, превосходит ChatGPT и Claude от Anthropic во многих тестах.

Несмотря на опасения, Пичаи подчеркивает огромное преимущество Google в дистрибуции благодаря 8,5 млрд ежедневных запросов. Однако компания пока не раскрывает детали интеграции рекламы в новый ИИ-поиск и связанные с ним сервисы. В первом квартале доход Google от поисковой рекламы составил $50 млрд — больше половины общей выручки Alphabet.

Переход к ИИ также означает отход от бесплатной модели с поддержкой рекламы. Стандартная подписка AI Pro от Google стоит $25 в месяц, а пакет Ultra с доступом к самым продвинутым функциям — $250 в месяц, на уровне максимального тарифа OpenAI.