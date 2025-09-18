Google построит четыре инфраструктурных хаба в Африке для подключения новых подводных оптоволоконных кабелей, заявил управляющий директор компании в Африке Алекс Окоси в интервью Bloomberg TV. Узлы разместят на севере, западе, юге и востоке континента и обеспечат связь с наземной инфраструктурой. Работы планируют завершить в ближайшие три года.

Unsplash

Новые объекты, включающие станции посадки кабелей и дата-центры, профинансирует сама Google, отметил Окоси, не уточнив сумму. По его словам, компания уже превысит обязательства по инвестициям в $1 млрд в ближайшие пять лет в странах Африки, взятые в 2021 году.

В текущем году Google намерена ввести в эксплуатацию новейшие кабели Equiano и Umoja, что улучшит доступ к интернету в регионе, где связь часто нестабильна и дорога из-за повреждений подводных линий. Это позволит телеком-операторам снизить цены на широкополосный доступ для клиентов.

Африка, обладающая самым молодым и быстрорастущим населением в мире, демонстрирует растущий спрос на технологии, включая искусственный интеллект. «Для нас это вопрос о том, как мы можем инвестировать в Африку, чтобы реализовать потенциал ИИ», — сказал Окоси.

Конкуренты также работают в этом направлении. Так, Microsoft планирует постройку дата-центра на геотермальной энергии в Кении стоимостью $1 млрд и инвестиции около $300 млн в искусственный интеллект в ЮАР.